Постановление есть – льгот нет: Что дает статус детей, пострадавших от войны на Донбассе. Новости

Дети, пострадавшие из-за боевых действий на Донбассе, имеют право на специальный статус. И хотя постановление об этом правительство приняло еще в апреле прошлого года, «детей войны» в Украине пока – всего 40.

Три года назад в Мариуполе (Донецкая обл.) Яна Демченко вместе с дочкой гуляли на улице, когда в нескольких метрах начали взрываться снаряды. «Начало что-то лететь, очень гудеть в этот момент. Я просто подняла голову и увидела, как в 14-этажку влетел снаряд», – вспоминает она.

Это был обстрел восточных окраин города. Осколок тогда попал девочке в руку, повредил сухожилия. После ранения дочери Яна решила добиться для нее специального статуса – ребенка, который получил травму из-за военного конфликта. «Собирала документы где-то месяца два. Примерно месяц я ждала результата именно о том, чтобы его утвердили», – говорит мама девочки.

Потом Яна начала выяснять, какие же льготы предусмотрены для ее ребенка. Ответ чиновников огорчил. «Пока этот статус ни материальных благ, ни государственных льгот за собой не несет. Это просто статус ребенка, подтверждает то, что ребенок находился, пребывал на этой территории во время военного конфликта», – объяснила заместитель начальника городского управления службы по делам детей Людмила Прунчак.

В Министерстве социальной политики также подтвердили, статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому, говорят, регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, вскоре льготы появятся. «Создана рабочая группа при Минсоцполитики с целью усовершенствования законодательства. Мы поставили себе задачу – на протяжении этого полугодия разработать проект закона. А потом – принятие Верховной Радой», – сообщил директор департамента защиты прав детей и усыновления Минсоцполитики Руслан Колбаса.

Так, специальный статус могут предоставить ребенку, который:

получил ранения;

пострадал от физического, сексуального или психологического насилия;

был похищен или незаконно вывезен из Украины;

был привлечен к участию в действиях вооруженных формирований или находился в плену.

Для получения статуса родителям следует обратиться в орган опеки и попечительства по месту регистрации ребенка.

Напомним, Закон Украины «Об охране детства» и постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» от 5 апреля 2017 года №268 регламентируют получение статуса детям, пострадавшим от конфликта на Донбассе: кому и зачем предоставляется статус, куда обращаться и какие документы подавать, а также как задокументировать преступление против ребенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сегодня»

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