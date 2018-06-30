Ураган в Донецке: Так природа мстит за наши деяния (Фото). Новости

В ночь с 29 на 30 июня над временно неподконтрольным украинскому правительству Донецком пронесся ураган. Был сильный ветер, гроза, ливень. Длилось это все недолго, но последствия серьезные.

«Донецк. Последствия урагана – поломанные ветки и деревья – по всей трассе. С утра уже вижу грузовики, вывозят это все. А это деревце на АС Мотель», – пишет Евгения, опубликовавшая фото.

«Вот так нам природа мстит за наши деяния» – считает пользователи с никнеймом Виконста, который опубликовал видео разгула стихии.

Напомним, 29 июня во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке резко ухудшилась погода. Синоптики предупреждают о надвигающемся циклоне с ливнями и шквалами.