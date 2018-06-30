Ситуация в пунктах пропуска днем 30 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «10:02. Блокпост Горловка. По состоянию на 09:00 утра. Выезд: 130 легковых авто. 26 автобус. 450 человек пешеходной очереди»;

Юлия: «13:34. Майорск. Пеших с утра из Украины не много. Из Горловки человек 500, пропускали в днр медленно».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ирина: «13:31.Только подъехали, очередь машин 60-70».

О ситуации на других КПВВ очевидцы на данный момент не сообщают.

При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины по данным на 12:00 информирует о накоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ в направлении временно неподконтрольной украинскому правительству территории:

КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;

КПВВ «Майорск» – 0 т/с;

КПВВ «Марьинка» – 0 т/с;

КПВВ «Новотроицкое» – 5 т/с;

КПВВ «Гнутово» – 0 т/с.

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