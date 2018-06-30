В поселке под Мариуполем пес спас хозяйку от обстрела (Фото). Новости

В поселке Водяное под Мариуполем (Донецкая обл.) пес спас свою хозяйку во время очередного артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Несколько дней назад на территории села разорвалось более сотни снарядов запрещенного калибра.

Сейчас здесь проживают около десятка людей. Во время атак они прячутся в подвалы.

Местная жительница Зоя Краля рассказала, что приближение обстрелов почувствовал ее пес. Начал волноваться, когда было еще тихо. И как мог подталкивал хозяйку к укрытию. «Ко мне подойдет – и отходит, подойдет – и отходит. Тут прилетел первый снаряд, разорвался. И мы бегом с ним в дом. Он мордой и лапами открывает дверь, и показывает на люк (там подвал), что туда надо опуститься», – рассказала женщина.

В селе почти каждая семья держит скот. Говорят, без этого прожить тяжело.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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