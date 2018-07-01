Цены – чудо, при зарплате в 3 тысячи: Житель Донецка о ценах на продукты в супермаркете (Фото). Новости

Житель Донецка Игорь Полтавец (на фото) в соцсети рассказал о ценах на продукты питания во временно неподконтрольном украинской власти городе.
Покупки он делал 29 июня в бывшем торговом центре «Metro». Сейчас это – торговый центр «МОСТ».
Цена за 1 кг:
- лук репчатый – 26,40 руб. (11,10 грн по курсу местного банка на 01.07.2018);
- зеленый лук – 195,50 руб. (82,15 грн);
- капуста белокочанная молодая – 11,40 руб. (4,79 грн);
- баклажаны – 63,25 руб. (26,58 грн);
- кабачки – 16,50 руб. (6,94 грн);
- огурцы – 29,70 руб. (12,48 грн);
- помидоры – 51,75 руб. (21,75 грн);
- петрушка – 230 руб. (96,64 грн);
- укроп – 230 руб. (96,64 грн);
- сыр «Щучинский Маасдам» – 459,02 руб. (192,87 грн);
- колбаса «Сервелат» торговой марки «Колбико» – 342 руб. (143,70 грн);
- свинина на кости – 321,78 руб. (135,21 грн);
- шея говяжья – 350 руб. (147 грн);
- тушка цыпленка – 129,80 руб. (54,54 грн);
- рис пропаренный ТМ «Хуторок» – 53,91 руб. (22,66 грн);
- слоеное дрожжевое замороженное тесто – 127,20 руб. (53,45 грн).
Цена за упаковку:
- фасоль красная, 400 гр – 64,19 руб. (26,97 грн);
- лазанья – 64,01 руб. (26,90 грн);
- крупа гречневая, 1,5 кг – 76,02 руб. (31,95 грн);
- фисташки, 100 грн – 117,60 руб. (49,42 грн);
- сметана 20% жирности, 190 гр – 39,97 руб. (16,80 грн);
- сахар ТМ «Хуторок», 900 гр – 40,83 руб. (17,16 грн);
- ряженка ТМ «Добрыня» 3,2% жирности, 930 гр – 66 руб. (27,74 грн);
- банка консервированного зеленого горошка, 650 гр – 70,48 руб. (29,62 грн);
- майонез «Провансаль» ТМ «МакМай» – 21,28 руб. (8,95 грн);
- чай ТМ «Tess», 20 пакетиков – 63,26 руб. (26,58 грн);
- бутылка вина «Алазанская долина» по акции – 292,78 руб. (123 грн);
- батон нарезной, 400 гр – 13 руб. (5,47 грн);
- яйца, 3 десятка – 117,60 руб. (49,42 грн).
Кроме того, он приобрел пластиковый салатник на 2,5 литра за 70 руб. (29,42 грн).
Общий чек составил 2448 руб. (1028,58 грн). «На рынке, естественно, можно найти и дешевле. Это приблизительно средний ценник. Продукты покупали для своей семьи», – отметил Игорь.
Пользователи соцсети прокомментировали обзор цен:
- Тарас: «Если зарабатывать тысяч 25, то норм, а если 3 – то дорого!!!»;
- Макс: «Дешево, если сравнивать с питерскими ценами»;
- Евгений: «Все равно дороже, чем в Украине, блин»;
- germanx32: «Цены в маркетах все таки намного дороже, чем на рынке или фирменных магазинах (мясо допустим), разница от 10 до 50% бывает»;
- Groha: «Привет с Казахстана! У нас такие же цены, только свинина у вас дешевле...»;
- Андрей: «Цены – чудо, при зарплате в 3 тысячи. В Питере нет зарплат таких как у нас, для них это норм, у нас все дорого»;
- Наталья: «Цены чуть дешевле, чем у нас (Воронежская область), вчера помидоры брала 80, огурцы 30, капуста 25, лук 30, картошка местная 45, баклажаны 60»;
- Юрий: «У нас в Питере такие же цены»;
- Nikolay: «Обычные цены АТБ (хотя что-то дороже). "Фіскальний чек Екселліо" меня улыбнул :)»;
- Дрони: «Если сравнивать с ценами на севере, р. Коми, все перечисленное в 2-3 раза дороже».
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