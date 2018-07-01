Цены – чудо, при зарплате в 3 тысячи: Житель Донецка о ценах на продукты в супермаркете (Фото). Новости

Житель Донецка Игорь Полтавец (на фото) в соцсети рассказал о ценах на продукты питания во временно неподконтрольном украинской власти городе.

Покупки он делал 29 июня в бывшем торговом центре «Metro». Сейчас это – торговый центр «МОСТ».

Цена за 1 кг:

лук репчатый – 26,40 руб. (11,10 грн по курсу местного банка на 01.07.2018);

зеленый лук – 195,50 руб. (82,15 грн);

капуста белокочанная молодая – 11,40 руб. (4,79 грн);

молодая – 11,40 руб. (4,79 грн); баклажаны – 63,25 руб. (26,58 грн);

кабачки – 16,50 руб. (6,94 грн);

огурцы – 29,70 руб. (12,48 грн);

помидоры – 51,75 руб. (21,75 грн);

петрушка – 230 руб. (96,64 грн);

укроп – 230 руб. (96,64 грн);

сыр «Щучинский Маасдам» – 459,02 руб. (192,87 грн);

колбаса «Сервелат» торговой марки «Колбико» – 342 руб. (143,70 грн);

свинина на кости – 321,78 руб. (135,21 грн);

шея говяжья – 350 руб. (147 грн);

тушка цыпленка – 129,80 руб. (54,54 грн);

рис пропаренный ТМ «Хуторок» – 53,91 руб. (22,66 грн);

53,91 руб. (22,66 грн); слоеное дрожжевое замороженное тесто – 127,20 руб. (53,45 грн).

Цена за упаковку:

фасоль красная, 400 гр – 64,19 руб. (26,97 грн);

лазанья – 64,01 руб. (26,90 грн);

крупа гречневая, 1,5 кг – 76,02 руб. (31,95 грн);

фисташки, 100 грн – 117,60 руб. (49,42 грн);

сметана 20% жирности, 190 гр – 39,97 руб. (16,80 грн);

сахар ТМ «Хуторок», 900 гр – 40,83 руб. (17,16 грн);

ряженка ТМ «Добрыня» 3,2% жирности, 930 гр – 66 руб. (27,74 грн);

банка консервированного зеленого горошка, 650 гр – 70,48 руб. (29,62 грн);

майонез «Провансаль» ТМ «МакМай» – 21,28 руб. (8,95 грн);

чай ТМ «Tess», 20 пакетиков – 63,26 руб. (26,58 грн);

бутылка вина «Алазанская долина» по акции – 292,78 руб. (123 грн);

батон нарезной, 400 гр – 13 руб. (5,47 грн);

яйца, 3 десятка – 117,60 руб. (49,42 грн).

Кроме того, он приобрел пластиковый салатник на 2,5 литра за 70 руб. (29,42 грн).

Общий чек составил 2448 руб. (1028,58 грн). «На рынке, естественно, можно найти и дешевле. Это приблизительно средний ценник. Продукты покупали для своей семьи», – отметил Игорь.

Пользователи соцсети прокомментировали обзор цен:

Тарас: «Если зарабатывать тысяч 25, то норм, а если 3 – то дорого!!!»;﻿

то дорого!!!»;﻿ Макс: «Дешево, если сравнивать с питерскими ценами»;﻿

Евгений: «Все равно дороже, чем в Украине, блин»;

germanx32: «Цены в маркетах все таки намного дороже, чем на рынке или фирменных магазинах (мясо допустим), разница от 10 до 50% бывает»;﻿

Groha: «Привет с Казахстана! У нас такие же цены, только свинина у вас дешевле...»;﻿

Андрей: «Цены – чудо, при зарплате в 3 тысячи. В Питере нет зарплат таких как у нас, для них это норм, у нас все дорого»;

чудо, при зарплате в 3 тысячи. В Питере нет зарплат таких как у нас, для них это норм, у нас все дорого»; Наталья: «Цены чуть дешевле, чем у нас (Воронежская область), вчера помидоры брала 80, огурцы 30, капуста 25, лук 30, картошка местная 45, баклажаны 60»;﻿

Юрий: «У нас в Питере такие же цены»;﻿

Nikolay: «Обычные цены АТБ (хотя что-то дороже). "Фіскальний чек Екселліо" меня улыбнул :)»;﻿

Дрони: «Если сравнивать с ценами на севере, р. Коми, все перечисленное в 2-3 раза дороже».﻿

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