Ситуация в пунктах пропуска утром 1 июля: В очереди ожидают 165 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 1 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 30 июня через КПВВ последовало 32000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 6220 человек и 830 транспортных средств;

«Марьинка» – 7665 человек и 1565 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6960 человек и 1545 транспортных средств;

«Гнутово» – 2895 человек и 740 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8355 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 30/50;

«Марьинка» – 0/30;

«Новотроицкое» – 0/20;

«Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:15. Очередь на Каргиле в сторону Курахово уже на мосту.»

КПВВ «Новотроицкое»:

Степан: «9:08. Еленовка на Марик за церковью. На Донецк – на проверку».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.