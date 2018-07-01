Ситуация в пунктах пропуска утром 1 июля: В очереди ожидают 165 автомобилей. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 1 июля: В очереди ожидают 165 автомобилей

ДН

01.07.18 09:38dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба

Сегодня утром, 1 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 30 июня через КПВВ последовало 32000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

  • «Майорск» – 6220 человек и 830 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 7665 человек и 1565 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 6960 человек и 1545 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2895 человек и 740 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 8355 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» – 30/50; 
  • «Марьинка» – 0/30; 
  • «Новотроицкое» – 0/20; 
  • «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.   

КПВВ «Марьинка»:

  • Администратор: «8:15. Очередь на Каргиле в сторону Курахово уже на мосту.»

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Степан: «9:08. Еленовка на Марик за церковью. На Донецк – на проверку».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

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