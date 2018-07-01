Могло и само: Подробности взрыва газораспределительной станции в Новоазовске (Фото, видео). Новости

Представители «МЧС ДНР» сообщили новые данные о ЧП на газораспределительной станции в Новоазовске (Донецкая обл.).
Отмечается, что в Новоазовске на ул. Донецкая произошла разгерметизация газового оборудования газораспределительной станции с последующим факельным горением.
«Повреждение газопровода произошло на магистральной трубе Ø 200 мм. Причина происшествия устанавливается», – говорится в сообщении.
Аварийные бригады «Донбассгаз» и «Донбасстрансгаз» произвели перекрытие магистральных газовых задвижек перед ГРС и после нее.
В 1 июля в 4:30 факельное горение прекращено.
Без газоснабжения остались:Новоазовский хлебозавод, Новоазовский паштетный завод, 3170 абонентов частного сектора, 1022 абонентов государственного сектора, пос. Седово, с. Обрыв, с. Хомутово, с. Гусельщиково, с. Маркино, с. Розы Люксембург, с. Седово – Василевка. Всего 5618 абонентов.
Жители города выложили в социальных сетях видео горения в районе Новоазовского хлебозавода, где находится ГРС. Также они обсуждают причину произошедшего.
- Никита: «Взорвали газовую. Не могут газ перекрыть»;
- Полина: «Попал снаряд»;
- Антон: «Это точная информация (про снаряд) или предположение? Думаю "прилет" бы услышали все»;
- Полина: «Предположение. Могло и само»;
- Никита: Вроде мне сказали, что подорвали, а что, как – не понятно».
При этом они сходятся во мнении, что достоверной информации о причинах пожара сейчас нет и отмечают, что взрыва не было слышно.
Напомним, В «ДНР» заявили о взрыве на ГРС и предположили, что это диверсия.
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