Ситуация в пунктах пропуска днем 1 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: 13:28. Едет сестра, сказала много машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Инна: «13:51. Мы час назад хотели проехать. Очередь почти до рынка. Вернулись»;

Инна: «14:01. Очередь очень большая, за автостанцию. Это час назад».

КПВВ «Станица Луганская»:

Роман: «10:31. На посту в Станице был в 6:00 почти до часов, но пропустили быстро. В 7:15 был возле лнр автобуса, со стороны лнр на 7:15 пусто, в сторону Украины полный навес».

О ситуации на КПВВ «Майорск» и «Гнутово» на данный момент не сообщается.

При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины по данным на 12:00 информирует онакоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно неподконтрольной украинскому правительству территории:

КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;

КПВВ «Майорск» – 0 т/с;

КПВВ «Марьинка» – 0 т / с;

КПВВ «Новотроицкое» – 0 т/с;

КПВВ «Гнутово» – 0 т/с.

Читайте также: