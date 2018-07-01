Ситуация в пунктах пропуска днем 1 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 1 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Татьяна: 13:28. Едет сестра, сказала много машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Инна: «13:51. Мы час назад хотели проехать. Очередь почти до рынка. Вернулись»;
- Инна: «14:01. Очередь очень большая, за автостанцию. Это час назад».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Роман: «10:31. На посту в Станице был в 6:00 почти до часов, но пропустили быстро. В 7:15 был возле лнр автобуса, со стороны лнр на 7:15 пусто, в сторону Украины полный навес».
О ситуации на КПВВ «Майорск» и «Гнутово» на данный момент не сообщается.
При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины по данным на 12:00 информирует онакоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно неподконтрольной украинскому правительству территории:
- КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;
- КПВВ «Майорск» – 0 т/с;
- КПВВ «Марьинка» – 0 т / с;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0 т/с;
- КПВВ «Гнутово» – 0 т/с.
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