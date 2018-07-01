Луганщина: В районной больнице появился цифровой рентгенаппарат за 4 миллиона (Фото). Новости

Луганщина: В районной больнице появился цифровой рентгенаппарат за 4 миллиона (Фото)

01.07.18 12:47dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

В Кременской районной больнице (Луганская обл.) будет работать новый цифровой рентгенаппарат. Его купили за 4 млн грн из областного бюджета.

Пациент может получить снимки в классическом виде – на пленке, а также на бумаге. Также можно их сохранять в электронном файле. «Это высокопродуктивная цифровая установка, которая нам позволит на ранних стадиях диагностировать заболевания – онкопатологию, туберкулез и другую патологию, которую раньше мы не могли на другом старом оборудовании выявлять», – сообщил заместитель главного врача Кременского РТМО Павел Карпенко.

В отличие от пленочного рентгенаппарата, цифровой излучает меньше радиации. Результат обследования – готов за несколько минут. Пациент его может получить в серверной. «Сразу информация пациенту выводится на пульт, на котором непосредственно можно увеличить снимок, сделать его светлее или темнее, посмотреть более прицельно ту область, которая беспокоит пациента или есть подозрения у врача», – отметил Павел Карпенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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