В Россию с номерами «ДНР»: Советы бывалых. Новости

В социальных сетях жители временно неподконтрольной территории Донецкой области обсуждают проблемы пересечения границы с Россией через неконтролируемые участки границы и с номерами, полученными от «ДНР».

«Подскажите, пожалуйста, какую страховку на автомобиль нужно делать для выезда в Россию из ДНР? "Зеленая карта" или "ОСАГО"», – задает вопрос Ирина.

Пользователи соцсетей ей советуют приобретать российскую страховку ОСАГО, так международная страховка «Зеленая карта» (ЗК) не действует для «республик».

Виталий: «В зависимости от номерных знаков: если будете выезжать на украинских – можно и ЗК, это значительно дешевле. Если на ДНРовских – только ОСАГО».

Ирина уточняет свой вопрос: «Номера украинские. Читала пост в этой группе, были комментарии, что ГАИшники России не принимают ЗК. Так ли это? В чем разница между этими страховками».

Александр: «Бред. 3 года катался по "Зеленой карте" – никаких вопросов. Только в Крыму не действует»;

Игорь: «Все нормально, с ЗК езжу постоянно и никаких проблем»;

Алексей: «"Зеленая карта" в три раза дешевле, но в Крыму не работает».

При этом пользователи подчеркивают, что причину низкой стоимости «Зеленой карты» они назвать не могут, а в Крыму она не действительна потому что он не признан международными организациями частью России. Вместе с тем в Крыму действует российская страховка ОСАГО.

«По этой же причине на номера ДНР Вы не сможете купить ЗК. Только ОСАГО», – поясняет Алексей.