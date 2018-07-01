За толпами народа город не разглядишь: Пустынная Горловка (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) на улицах практически нет людей. Пользователь под никнеймом «Горловский новичок» опубликовал 30 июня фото улиц города.

При этом он признал, что «снимал когда рынок уже не работал». «Машин на парковках полно», – пояснил он.

Пользователи комментируют фото.

Алексей: «Цветет и пахнет...»;

Игорь: «Как после нейтронной бомбы»;

Восточный: «Мда. На "Смаке" всегда эта парковка забита была»;

Беженец: «За толпами народа и город не разглядишь»;

Оскар: «Я представляю, как мое намного меньшее Снежное сейчас выглядит»;

Иван: «Всюди так скрєпно. Я так розумію омріяна ватанами ковбаса по 2:10 так і не з'явилась? Як і вкусний пламбір»;

Венди: «Ну хоть в автобусе живых людей видно, а то аж моторошно»;

Гелий: «Город-призрак. Люди, АУ!!!!!!!!»;

Маргарита: А люди где?».

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