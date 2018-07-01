Как ветеринар-переселенец из Донбасса начал с нуля на новом месте (Фото). Новости

В Кременчуге (Полтавская обл.) переселенец из Донбасса Василий Тараш (на фото) начал все с нуля. Мужчина – ветеринар. Здесь он стал участником пилотного проекта «Рука помощи» («Рука допомоги»)*.

Так, в 2014 году мужчина был вынужден оставить собственную ветклинику и переехать. В новом городе все пришлось начинать сначала. Ветеринар обратился в местный центр занятости, работники которого рассказали о проекте «Рука помощи». По проекту предоставляется финансовая поддержка переселенцам на открытие собственного бизнеса.

Василий Тараш оформил необходимые документы. «Оказалось – очень просто это все оформить. Несколько часов работы над бизнес-планом по условиям этой программы. Со всеми службами все было хорошо решено. Абсолютно простые, правильные и простые требования. Выполняешь их и работаешь», – рассказал переселенец.

По словам Василия, 70 тыс. грн – максимальная сумма, которую выделяет государство на реализацию одного бизнес-плана. На эти деньги он приобрел переносной УЗИ-аппарат. Это дало возможность начать полноценную работу ветклиники. «Эта программа простимулировала процесс начала работы. Наш стационар пока еще не оборудованный до конца, но, в любом случае, приходится уже содержать животных, которые требуют круглосуточного наблюдения», – поделился ветеринар.

Клиника работает только несколько месяцев, однако у нее уже появились постоянные клиенты. «Как у собаки появляются какие-то проблемы, мы приходим сюда. Очень удобно тем, что работает круглосуточно. Последний случай был – отравление. Мы приехали с дачи и уже после 7 часов вечера, никто нигде не работает, а тут в экстренном случае – очень удобно», – говорит владелец чихуа-хуа Чаки Александр Корягин.

*пилотный проект «Рука допомоги» внедряется во Львовской, Полтавской и Харьковской областях Министерством социальной политики Украины при поддержке Всемирного банка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Студія "Місто"»

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