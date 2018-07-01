Перестрелка в кафе в Макеевке: Есть убитые и раненые. Новости

Сегодня, 1 июля, во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошла перестрелка в кафе «Рандеву». Об этом сообщается в социальных сетях.
«Вроде как убит "меняла" и полицейский, люди с детьми убегали в разные стороны, приехали скорые и полиция, весь центр оцепили, стрельба продолжилась сначала возле "Южного", позже на перекрестке улицы Свердлова и 250-летия Донбасса», – говорится в сообщении.
По данным пользователей, стрельба произошла из-за конфликта обменщиков валют. Один из них убит был в кафе, второго при задержании застрелили полицейские. Также называются их имена: Олег и Славик.
Очевидцы подтверждают произошедшее.
- Chris: «Был возле ЦУМа. Перестрелка была слышна в стороне "Обжоры". Много полиции с оружием»;
- Светлана: «Мы были там, в тот момент когда началась стрельба, за кем-то бежали, нам сказали уехать или забежать в "Семерочку", был 1 раненый, за других не знаю. Побежали в сторону магазина "Южный"»;
- Натали: «Стрелка полиция догнала и застрелили»;
- Влад: «Бухие на "Рандеву" вечно что-то устраивают. 100% какой-то вояка решил свои проблемы решить, вот и весь сыр-бор. Теперь на расстрел его и дело с концом, а если высоко стоит, то скажут хз кто и дело с концом»;
- Ирина: «Мы шли со сквера как раз, минут через 5 хотели зайти в "Молоко", охранник закрыл дверь перед носом, говорит, стрельба, идите отсюда, мы ушли дворами в сторону "Семерки", ее тоже закрыли, парень на двери сказал, что один убит на "Рандеву", и убежал стрелявший, все Макшоссе было в ментах и скорые со всех сторон ехали»;
- Юлия: «Кого-то с огнестрелом привезли в Рудничку оттуда».
- Донецк: «Нападавший меняла с ЦУМа. Взял АКС в машине и убил в упор мужчину. Один магазин отстрелил + еще 1 зарядил. Еще 300-й (раненый – прим.) в руку посетитель в кафе, только подошел. Еще 300-й военный – стоял на остановке»;
- Вася: «Была сначала драка! Потом один пошел, взял автомат и пришел застрелил его, начал бежать. С ним был еще один человек, у него был пистолет. На остановке, где пивной магазин за универмагом, ранил военного в руку и ноги Он в сознании! Вызвали скорую! Одного полиция убила, тело лежало возле перехода где бизнес-центр, второго не поймали».
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