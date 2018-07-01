Перестрелка в кафе в Макеевке: Есть убитые и раненые. Новости

Сегодня, 1 июля, во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошла перестрелка в кафе «Рандеву». Об этом сообщается в социальных сетях.

«Вроде как убит "меняла" и полицейский, люди с детьми убегали в разные стороны, приехали скорые и полиция, весь центр оцепили, стрельба продолжилась сначала возле "Южного", позже на перекрестке улицы Свердлова и 250-летия Донбасса», – говорится в сообщении.

По данным пользователей, стрельба произошла из-за конфликта обменщиков валют. Один из них убит был в кафе, второго при задержании застрелили полицейские. Также называются их имена: Олег и Славик.

Очевидцы подтверждают произошедшее.