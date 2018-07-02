Взрыв в районе Мариуполя: Ранен мужчина. Новости

В районе Мариуполя (Донецкая обл.) в результате взрыва неизвестного предмета ранен мужчина. Об этом 1 июля сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Сообщение о том, что оказана медицинская помощь мужчине 1982 года рождения, поступило в полицию от врачей 1 июля. Установлено, что житель Талаковки получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

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