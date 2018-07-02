На блокпосту под Торецком задержан мужчина, причастный к деятельности «Л-ДНР». Новости

В Донецкой обл. задержан мужчина, причастный к деятельности «Л-ДНР». Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, 1 июля около 14:45 на блокпосту, который расположен возле Торецка (до переим.: Дзержинск) правоохранители остановили автомобиль Daewoo Lanos для проверки пассажиров и салона транспортного средства. В авто следовал мужчина 1981 года рождения, житель города Торецка. Во время проверки он предъявил паспорт гражданина Украины. По данным базы ситуационного центра Национальной полиции оказалось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР».

Дежурный наряд блокпоста вызвал на место происшествия оперативную группу. Данный факт был занесен в журнал единого учета. Впоследствии задержанного гражданина передали сотрудникам военной контрразведки СБ Украины для проведения соответствующих мероприятий.

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