Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июля: Проезда ожидали 185 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июля: Проезда ожидали 185 авто

ДН

02.07.18 08:57dnews.dn.uaНовости

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Сегодня утром, 2 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,7 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 7375 человек и 960 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8105 человек и 1695 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7235 человек и 1580 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3505 человек и 875 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8515 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 185 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 20/15;
  • КПВВ «Марьинка» – 15/55;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

  • «Velliko»: «7:11. Горловка в сторону Украины: в 6:00 приехали, были 21 до блоков. В 7:00 10-е. Сейчас очередь до блоков 55 машин».

КПВВ «Марьинка»:

  • Оксана: «На 5:10 основная почти до моста. Льгота машин 20»;
  • Vitalios: «7:05. Приехал на "Каргилл" в 5:00. В 7:00 проехал ДНР, на "нулевом" украинском в Курахово – напротив первой поваленной опоры. На "Каргилле" очередь – начало спуска с моста, льготы не много. На "Каргилле" в Донецк около 15 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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