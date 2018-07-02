Жители неподконтрольного Донецка рассказали, сколько стоит операция по лечению варикоза. Новости

В «ДНР» жители Донецка обсуждают медицинские услуги. В частности, дончане в соцсетях делятся опытом, рассказывая, во сколько обходится хирургическая операция, направленная на лечение варикозной болезни – флебэктомия (когда удаляются подкожные варикозно измененные вены).

Дончанка Оксана интересуется у тех, кто в последнее время перенес флебэктомию – сколько это сейчас стоит в Донецке и где делают подобные операции.

По словам жителей Донецка, такая операция сейчас обойдется в сумму от 15 тыс. руб. до 25 тыс. руб. (6302,5 грн до 10,5 тыс. грн по местному курсу):

Инна: «17 тыс. руб. (7142,8 грн) в ОЦКБ (Областная центральная клиническая больница, это старое название Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака – прим. ред.) в ноябре 2017 года»;

Алина: «15 тыс. руб. (6302,5 грн), ОЦКБ, апрель 2018 года»;

Оксана М.: «Мать подруги удаляла перед Новым годом – 15 тыс. руб. (6302,5 грн)»;

Валерия: «Мама делала в Калинина недавно (если вы о варикозе). Делали лазером, домой в тот же день поехала. Кажется, 25 тыс. руб. (10,5 тыс. грн) одна нога».

Также некоторых дончан возмущает стоимость операции при нынешнем уровне зарплат в Донецке. «2 месяца ничего не жрать, чтобы вену удалили... Медицина бесплатна...», – пишет Влад.

Напомним, ранее жители Донецка в рамках бесплатной медицины в «ДНР» обсуждали стоимость операции по дроблению камней в почках, цены на которые на данный момент колеблются от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (9,3 – 23,3 тыс. грн). При удалении паховой грыжи лапароскопическим способом только операция обойдется до 15 тыс. руб. (7 тыс. грн), а дополнительно сетка – 28 тыс. руб. (11,6 тыс. грн), плюс медпрепараты, перевязочные материалы и пр. А цена на МРТ (магнитно-резонансная томография) в Донецке стартует от 1500 руб. (700 грн). Дончанки также поделились, сколько платили за роды, оказалось – от 10 до 30 тыс. руб. (4,2 – 12,5 тыс. грн). Оказалось, что и за химиотерапию в «ДНР» нужно платить – частично оплачивает пациент, частично ему предоставляет больница из российской гуманитарной помощи, но из-за торговли гуманитарными препаратами, они не всегда есть в наличие.

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