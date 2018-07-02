Сводка из зоны ООС за 1 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций, 2 раза – из тяжелого вооружения. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А силы ООС у Троицкого незаконные вооруженные формирования провоцировали обстрелами из миномета калибром 82 мм.

За прошедшие сутки противник также открывал огонь в районе Светлодарской дуги. Там позиции сил ООС обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении НВФ в районе населенного пункта Луганское открывали огонь по позициям сил ООС из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. НВФ также обстреляли из минометов калибром 120 мм силы ООС у Зайцево, а по позициям в районе Гладосово отработала БМП.

На донецком направлении на протяжении прошлых суток было тихо.

На мариупольского направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник пытался заставить силы ООС открыть огонь.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск и Калиново и сел Лозовое и Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.