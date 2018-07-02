В «ДНР» восстановили взорвавшуюся газораспределительную станцию. Новости

Восстановительные работы на газораспределительной станции во временно неподконтрольном украинскому правительству Новоазовском районе (Донецкая обл.) после произошедшего взрыва полностью завершены. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил «глава районной администрации» Анатолий Яновский.

«Ремонтно-восстановительные работы на газораспределительной станции в Новоазовском районе полностью завершены», – сказал он.

По данным Яновского, в результате происшествия были отключены от системы газоснабжения 1300 абонентов. В настоящее время газ подан в Новоазовск, продолжается запитывание Седово и Гусельщиково. К вечеру обещают восстановить газоснабжение в остальных населенных пунктах района.

При этом в «МЧС ДНР» заявили, что за 1 июля проведены подготовительные работы для восстановления: установлена байпасная линия, произведена подкачка газа, демонтаж поврежденного оборудования ГРС, заменена магистральная линия на территории ГРС, установлен кран.

Напомним, в «ДНР» заявили о взрыве на ГРС и предположили, что это диверсия.