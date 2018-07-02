Раду призвали ратифицировать соглашение о праве выполнять в Украине приговоры в деле МН17. Новости

В Раде зарегистрируют законопроект о ратификации соглашения с Нидерландами об исполнении приговоров в деле катастрофы MH17. Об этом сегодня, 2 июля, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко во время заседания согласительного совета ВРУ, передает «112 Украина».

Она напомнила, что 12 июня Королевство Нидерландов ратифицировало соглашение с Украиной относительно международного правового сотрудничества в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом 17 июля 2014 года.

Ирина Луценко призвала парламент рассмотреть законопроект как можно быстрее.

«Прошу коллег, этот законопроект сегодня будет внесен, вынести его на ближайшее голосование, чтобы мы совместными усилиями, – а украинская прокуратура и наши органы, и министерство юстиции, активно присоединились к этому процессу, – завершили этот процесс, определили преступников и совместными усилиями наказали их», – отметила представитель президента в ВРУ.

Ранее сообщалось, что Европейский союз всегда полностью поддерживал усилия международного расследования дела о катастрофе самолета рейса MH17 и вновь призывает Россию признать свою ответственность и помогать в выявлении виновных.

В Нидерландах обнародовали доказательства причастности России к сбитому над Донбассом «Боингу». Кроме того, 25 мая Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором говорится, что в транспортировке в Украину российского «Бука», сбившего самолет, участвовал офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников с позывным «Орион». Также в докладе упомянуто имя российского генерала Николая Ткачева с позывным «Дельфин», которого The Insider и Bellingcat идентифицировали в декабре 2017 года.

В РФ заявили, что все российские офицеры, упомянутые в докладе группы Bellingcat о сбитом малайзийском «Боинге», были давно уволены с военной службы.

Согласно отчету Международной следственной группы, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Как сообщалось, родственники жертв катастрофы Боинг–777 рейса MH17 и представители Международной следственной группы просят откликнуться очевидцев или людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся.

Напомним, подозреваемых в нападении на рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в причастности к катастрофе Боинга МН17 предложат добровольно предстать перед судом Нидерландов.

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