Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов. Новости

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных названий нескольким частям российской армии. Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации, передает российское издание «Лента.ru».

Так, 163 танковому полку было присвоено почетное наименование «гвардейский Нежинский», 68 танковому полку – «гвардейский Житомирско-Берлинский», 6 танковому полку – «гвардейский Львовский».

Некоторым частям российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия белорусских городов Витебск, Кобрин и Слоним.

Согласно подписанным Путиным указам, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное название «Трансильванский», 144-я мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия – Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк – Верхнеднепровским.

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