Смертельное ДТП в «ДНР»: В Горловке авто врезалось в дерево. Новости

В «ДНР» 1 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
Авария произошла 1 июля в 17:05 в Никитовском р-не Горловки – по ул. Вознесенского: автомобиль Daewoo Lanos врезался в дерево. В результате ДТП погиб водитель автомобиля 1977 года рождения.
«Спасатели ГПСО г. Горловка при помощи гидравлического инструмента произвели вскрытие багажного отделения автомобиля, перекрыли подачу газа в магистральную линию, обесточили аккумуляторную батарею, при помощи буксировочного троса и автоцистерны переместили автомобиль на проезжую часть, деблокировали тело водителя автомобиля и передали сотрудникам МВД», – утверждают в пресс-службе.
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