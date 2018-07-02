Связи нет, но вы тестируйте: В «ДНР» собираются тестировать 4G. Новости

В «ДНР» предлагают абонентам местного мобильного оператора «Феникс» протестировать связь 4G. Об этом сообщает «министерство связи».

Жители Донецка такое сообщение восприняли в целом негативно, отмечая, что несмотря на многочисленные обещания, мобильная связь продолжает работать со сбоями:

Василий: «Может вы сначала хотя бы связь настроите, чтобы просто можно было "алле" сказать или дозвониться с первого раза…Ну молодцы, конечно. Только связь работает отвратительно, а вы каждый день посты пишите про заоблачные стандарты интернета. Сначала сделайте, потом пишите всякую ересь. Бесите. По телефону дозвонится невозможно»;

Александр: «А когда планируется тест нормальной связи?»;

Влад: «Связи нет, но вы тестируйте. Улицы проспект Мира от "Ягуара" практически до Красногвардейского проспекта, а также Герцена, бульвар Шахтостроителей, улица Сибирская – это Калининский район, Чулковка, на Мотеле можно дозвониться со второго раза. Макеевка – улица Шопена – может дозвониться и можно раза с 10-го, но ничего не слышно… Не верю, что не знают о проблемах связи в Калининском районе… Я что, прошу какие-то услуги включить особенные? Роуминг или еще что-то? Просто обычная телефонная связь, чтобы позвонить в дом на соседней улице. Больше ничего. Сейчас, чтобы дозвониться, мне надо выезжать хотя бы на "Мотель" или Марию Ульянову. Это нормально вообще? Смс, написанные дома, либо не отправляются, либо отправляются и приходят к адресату через 5-6 часов. Зато спам с прогнозом для автомобилистов или очередного концерта приходят постоянно. Он мне нужен? Не связь, а само недоразумение. Был МТС, так вырубили конкурента. Разрушать ума не надо, а вот построить, как выясняется, не хватает мозгов»;

Ольга: «У всей моей семьи со связью все так, как вы описали».

При этом некоторых дончан связь вполне устраивает, однако и они отмечают, что «мелкие огрехи» все же есть:

Наталия: «Связь, конечно, не идеальная, но дозвона с 10-го раза уже нет с января месяца»;

Павел: «С появлением 3G про Е забыл. Связь устраивает, на мелкие огрехи уже не обращаю внимания».

Также в Донецке многие люди считают, что подобные заявления о возможном запуске 4G – это пиар, создание видимости работы:

Влад: «Надо же показывать видимость какой-то работы, вот и высасываются из пальца эти посты. Помнится, кто-то с пеной у рта доказывал, что каждый день с границы идут фуры с оборудованием для связи. И где оно? Его мыши съели? Или фуры по кругу катаются?»;

Василий: «Пиар в том, что связь не работает, квакает, крякает. Никому не дозвонишься…А вы только и рассказываете, что запустили новый спутник с 300g скоростью интернета, на оборудовании, которое до вас работало…Оператор Феникс не готов к нормальной работе, и все тут. Ни к чему эти посты про нанотехнологии».

Напомним, с 11 января 2018 года в «ДНР» был недоступен сигнал оператора «Vodafone Украина». В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако он не справлялся с потоком абонентов. В итоге в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

После долгих переговоров в Минске, возмущений местных жителей восстановить сигнал Vodafone в «ДНР» удалось только 27 апреля.

Также в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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