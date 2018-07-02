В штабе ООС рассказали о фактах нарушения порядка перемещения товаров через КПВВ. Новости

В течение июня 2018 года выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров на или из временно неподконтрольных территорий. Об этом сегодня, 2 июля, рассказал заместитель командующего Объединенных сил полковник Александр Доманский, передает пресс-центр штаба ООС.

«Силами и средствами подразделений, привлеченных в состав Объединенных сил, в июне выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности. В результате принятых мер на контрольных пунктах въезда-выезда проведен детальный осмотр и пропуск более 165 тыс. транспортных средств и более 1,2 млн граждан», – отметил Александр Доманский.

По его словам, в течение июня из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 9,2 млн грн (в мае 2018 года – на 3,3 млн грн). В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Всего же с начала проведения операции Объединенных сил изъято товарно-материальных ценностей, которые незаконно перемещались в зоне разграничения и на прилегающей территории, на общую сумму более 12,5 млн грн.

Полковник также сообщил, что совместными усилиями была разрушена схема поставок товаров на временно неподконтрольную территорию Украины через гуманитарно-логистический центр на КПВВ «Майорск». В связи с этим в июне этот центр приостановил работу. В настоящее время проводятся мероприятия по совершенствованию и восстановлению работы гуманитарно-логистических центров.

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