СБУ заблокировала возмещение налогов на 30 млн предприятию, финансировавшему «ЛНР». Новости

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали возмещение налогов на почти 30 млн грн предприятию, которое финансирует «ЛНР». Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло – "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "министерство доходов и сборов "ЛНР". Территория предприятия также использовалась российско-террористическими группировками как база по ремонту военной техники и учебный центр боевиков», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 млн грн, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль.

«В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганщины», – отметили в спецслужбе.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно неподконтрольных территорий под контроль органов государственной власти Украины.