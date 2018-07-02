ДТП на Донетчине: Один человек погиб, четверо – получили травмы (Фото). Новости

В минувшую субботу, 30 июня, в пгт. Удачное (Покровский р-н, Донецкая обл.) легковой автомобиль съехал на обочину и перевернулся. Водитель и трое пассажиров были госпитализированы, еще один пассажир погиб. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что авария произошла около 9:15.

«Автомобиль "Шевроле" под управлением 33-летнего мужчины двигался по одной из улиц пгт. Удачное Покровского района. Неожиданно автомобиль выехал на обочину и перевернулся. В результате аварии 26-летний пассажир погиб от полученных травм, еще трое пассажиров и водитель легкового авто получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», – рассказали в полиции.

Фото: ГУ НП в Донецкой области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.