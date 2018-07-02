Переселенцам: Кому из ВПЛ увеличат адресную помощь. Новости

В Украине с 1 июля 2018 года изменился размер прожиточного минимума. От него зависит размер многих социальных выплат. Соответственно, с июля 2018 года должен повыситься размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, для некоторых категорий ВПЛ. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Сумской области.

Так, правозащитники напоминают, что согласно постановлению Кабинета министров Украины «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» №505 от 01.10.2014 года, денежная помощь ВПЛ назначается на семью и выплачивается одному из ее членов при условии предоставления письменного согласия в произвольной форме о выплате ему денежной помощи от других членов семьи в следующих размерах:

для лиц, которые получают пенсию, и детей – 1000 гривен на одного человека ( остается без изменений );

); для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов – 1865 грн 50 копеек (130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

для лиц с инвалидностью II группы – 1650 грн 25 коп. (115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

для лиц с инвалидностью III группы – 1435 грн (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность).

Кроме того, правозащитники отмечают, что с повышением прожиточного минимума увеличен размер депозита, который разрешено иметь любому из членов семьи ВПЛ. Согласно вышеуказанного постановления, пособие не назначается, если на депозитном банковском счете (счетах) имеются средства в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. С июля 2018 года максимальный размер депозита – 46 тыс. 25 грн.

«Обращаем ваше внимание, что перерасчет адресной помощи ВПЛ должен происходить в автоматическом режиме, писать отдельные заявления на получение увеличенной помощи не требуется», – резюмировали правозащитники.

Напомним, согласно государственному бюджету на 2018 год, с начала года прожиточный минимум составлял 1700 грн, а с 1 июля он вырос на 77 грн до 1777 грн.

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