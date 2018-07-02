Донетчина: Куда приедет мобильный сервисный центр МВД в июле (График). Новости

В Донецкой области с 4 по 26 июля состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины. Сегодня, 2 июля, график был размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.
Услуги МCЦ МВД:
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- замена водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
- прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
График:
- 4 июля – Николаевка, пл. Энергетиков, 2/14;
- 5 июля – Лиман (до переименования Красный Лиман), ул. Независимости, 46;
- 6 июля – Дружковка, ул. Соборная, 16;
- 11 июля – поселок Мангуш, пр-т Мира, 72;
- 12 июля – поселок Никольское (до переименования Володарское), ул. Свободы, 87;
- 13 июля – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
- 19 июля – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;
- 20 июля – Доброполье, пр-т Победы, 2;
- 25 июля – Светлодарск, пр-т Мира, 5;
- 26 июля – село Мироновка, ул. Мира, 16.
Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.
Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.
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