Донетчина: Куда приедет мобильный сервисный центр МВД в июле (График). Новости

В Донецкой области с 4 по 26 июля состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины. Сегодня, 2 июля, график был размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

4 июля – Николаевка, пл. Энергетиков, 2/14;

5 июля – Лиман (до переименования Красный Лиман), ул. Независимости, 46;

6 июля – Дружковка, ул. Соборная, 16;

11 июля – поселок Мангуш, пр-т Мира, 72;

12 июля – поселок Никольское (до переименования Володарское), ул. Свободы, 87;

13 июля – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

19 июля – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;

20 июля – Доброполье, пр-т Победы, 2;

25 июля – Светлодарск, пр-т Мира, 5;

26 июля – село Мироновка, ул. Мира, 16.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.