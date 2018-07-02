В Украине происходит дискриминация переселенцев, – Немыря. Новости

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря в очередной раз требует включить в повестку дня законопроект о выплате пенсий гражданам Украины, которые находятся в зоне конфликта на Донбассе, и вынужденным переселенцам, а также законопроект по обеспечению реализации избирательных прав этих категорий граждан Украины. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«В очередной раз не включен в повестку дня законопроект №6692, который касается права на получение пенсий, в первую очередь, вынужденными переселенцами и гражданами Украины, которые находятся в зоне конфликта. Как председатель Комитета, я сегодня поднимаю этот вопрос уже в 15-й раз. Тоже самое касается и законопроекта №6240 относительно обеспечения реализации избирательных прав этой категории граждан Украины», – сказал он во время заседания согласительного совета ВР.

«28 июня мы услышали помпезные, но, к сожалению, пустые поздравления с очередной годовщиной Конституции Украины. И чем громче и помпезнее звучали эти поздравления, тем больше разрыв между словом и делом», – добавил Немыря.

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан (рег. №6692), разработанный при содействии международных и общественных организаций, и который прошел все комитеты ВРУ, и о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан) (рег. №6240), который обеспечит возможность внутренне перемещенным лицам, другим мобильным внутри страны гражданам реализовать свои законные и конституционные избирательные права на местных и парламентских выборах.

«Блокирование рассмотрения указанных законопроектов свидетельствует о том, что в Украине происходит прямая и косвенная дискриминация отдельных граждан Украины. Это грубое нарушение ст. 46 Конституции Украины», – резюмировал Немыря.

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