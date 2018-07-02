Каждый четвертый украинец уже подписал договор с врачом, – Супрун . Новости

Более 10 млн украинцев уже заключили договоры с врачами. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает РБК-Украина.
«Каждый четвертый украинец, то есть, более 10 млн украинцев уже подписали декларации со своими семейными врачами», – сказала она.
По словам Супрун, среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая, Полтавская и Харьковская.
При этом наименьший процент деклараций подписали в Одесской, Запорожской, Закарпатской, Сумской и Черкасской областях.
Ранее минздрав опубликовал список бесплатных услуг, которые должны предоставлять врачи.
Читайте также:
- Медреформа: В Мариуполе почти 15 тыс. человек подписали декларации с врачами
- В Нацслужбе здоровья отметили успехи Мариуполя во внедрении медреформы
- Медицинская реформа в Украине: Что нужно знать переселенцам
- Декларации с врачами за месяц подписали 2 миллиона человек, – Минздрав
- Врач не понадобится: Систему выписки больничных листов изменят
- Медреформа в Украине: Пациенты, не подписавшие декларацию с врачом, также получат бесплатную помощь
- В Украине будет введено обязательное лицензирование врачей, – Супрун
- В Минздраве рассказали, какие лекарства можно требовать в больницах бесплатно
- В МОЗ объяснили, что с 1 июля ждет пациентов, не подписавших деклараций
- Медицина Мариуполя: Что предлагает город врачам-переселенцам
- Гройсман обещает, что результат от медреформы можно будет увидеть через 2-3 года
Комментарии