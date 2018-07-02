Каждый четвертый украинец уже подписал договор с врачом, – Супрун . Новости

Более 10 млн украинцев уже заключили договоры с врачами. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает РБК-Украина.

«Каждый четвертый украинец, то есть, более 10 млн украинцев уже подписали декларации со своими семейными врачами», – сказала она.

По словам Супрун, среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая, Полтавская и Харьковская.

При этом наименьший процент деклараций подписали в Одесской, Запорожской, Закарпатской, Сумской и Черкасской областях.

Ранее минздрав опубликовал список бесплатных услуг, которые должны предоставлять врачи.

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