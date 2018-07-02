Пляжный сезон в разгаре: Курорты Приазовья переполнены отдыхающими (Фото). Новости

Летние курорты в прилегающих поселках Мариуполя сейчас пользуются большой популярностью. Пляжный сезон в самом разгаре. Отдыхающих не отпугнула и информация о закрытии части побережья Азовского моря.
Урзуф, Ялта, Белосарайская коса, Юрьевка и Мелекино – самые популярные туристические пункты Приазовья. Известие трехнедельной давности о закрытии части побережья Азовского моря поставила под угрозу курортный сезон прилегающих к Мариуполю поселков. В начале июня местные «сезонники» были растеряны, ведь через распространение указанной информации боялись потерять долгожданных туристов, а вместе с ними – заработок. Оказалось, украинские отдыхающие не отреагировали, их не отпугнула и переменчивая погода.
Владельцы рассказывают, в целом, поселиться реально, хотя отдыхающих хватает. Жилье со всеми удобствами стоит от 350 грн и выше. А самое дорогое – по 500-550 грн.
А вот в пансионаты и базы отдыха других поселков попробуй попасть – почти всюду номера забронированы до августа. В Мелекино и на Косе – точно. По словам владельца, дешевое жилье с холодильником, телевизором, посудой, постелью, электрочайником, кухня на этаже, туалет и душ на первом этаже стоит 100 грн с человека.
Отсутствие свободных номеров в популярный месяц отдыха свидетельствует о том, что Приазовье – один из курортных регионов страны, а сами украинцы с удовольствием едут к побережью Азовского моря.
Отдыхающих хватает и на пляжах Мариуполя. Горожане и туристы целыми семьями ежедневно приезжают на побережье. Так, по данным, опубликованным сегодня, 2 июля, пресс-службой Мариупольского городского совета, на протяжении прошедшей недели посещаемость на городских пляжах составила до 30 тысяч человек в день.
Ранее сообщалось, что украинские военные закроют некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проведения стрельб. Напомним, перед непосредственным началом учений ВСУ специальные группы будут проверять районы трех участков Азовского моря, которые будут закрыты до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке ВСУ.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе в детское инфекционное отделение №1 городской больницы №4 им. Мацука ежедневно привозят от 10 до 15 детей разного возраста.
Источник: ТК «Мариупольское ТВ»
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