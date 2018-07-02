На Донетчине задержан экс-член НВФ с позывным «Шлем». Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) задержан экс-член незаконных вооруженных формирований (НВФ) с позывным «Шлем». Об этом сегодня, 2 июля, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.
Так, поверив в пропаганду, 29-летний местный житель решил добровольно пополнить ряды НВФ и помогать держать оборону на местных блокпостах. В течение двух недель с палкой в руках мужчина фильтровал весь рядовой транспорт, который проходил на выезде из города, а также проверял багаж и документы пассажиров.
С первого дня своей службы, новобранец получил позывной – «Шлем». «Однако когда пришло время брать в руки оружие, мужчина испугался и решил оставить позиции НВФ. Все 4 года мужчине удавалось тщательно прятать свою измену, однако сотрудники полиции собрали доказательства пособничества подозреваемого террористам, которые разрушали его собственный город», – отметили в полиции.
Относительно него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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