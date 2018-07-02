Как получить законное свидетельство о смерти, если человек умер на неподконтрольном Донбассе. Новости

Если человек умер на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, получение свидетельства о смерти возможно только после установления факта смерти в судебном порядке. О том, что для этого нужно делать, сегодня, 2 июля, рассказали в адвокатском бюро Елены Прядко.

Так, в первую очередь, необходимо подготовить все имеющиеся у вас документы, подтверждающие факт смерти. Такими документами могут быть свидетельство о смерти, выданное на неподконтрольной Украине территории, справка о причине смерти, медицинские документы, документы, подтверждающие факт захоронения и другие документы.

После этого следует подготовить заявление в суд об установлении факта смерти, а также оплатить судебный сбор за его подачу в размере 352,40 грн.

Обращение в суд с таким заявлением регламентировано ст. 317 ГПК Украины, согласно которой заявление об установлении факта смерти может быть подано родственниками умершего или их представителями. «Таким образом, вы можете обратиться в суд как лично, так и через представителя, например, заключив договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи. Такой представитель подает от вашего имени заявление и участвует в судебном процессе, при этом ваше личное непосредственное участие/присутствие в суде, в данном случае, не потребуется», – отмечают адвокаты.

По общему правилу, такое заявление подается по месту регистрации заявителя, и должно быть рассмотрено безотлагательно с момента поступления в суд, то есть в день его подачи.

В заявлении должно быть указано, какой факт заявитель просит установить, причины невозможности получения свидетельства о смерти (отказ органа РАГС), а также доказательства, подтверждающие факт смерти. К заявлению обязательно прилагаются копии таких доказательств, а их оригиналы предоставляются для осмотра суду непосредственно в судебном заседании. Отказ органа РАГС Министерства юстиции Украины вы получите, обратившись с заявлением о регистрации смерти, до обращения в суд.

Необходимо будет также предоставить суду документы, подтверждающие вашу родственную связь с умершим, а также указать о том, для какой цели вам необходимо установление факта смерти, и то, что установление факта смерти не связано с дальнейшем разрешением спора о праве.

Принятое судом решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в общем порядке. Его копия выдается участникам дела немедленно, после провозглашения или направляется судом в орган РАГС по месту принятия решения.

Несмотря на это предписание, для получения свидетельства о смерти, вам или вашему представителю, все равно необходимо будет обратиться в орган РАГС Министерства юстиции Украины для получения свидетельства о смерти. Свидетельство о смерти выдается в день предъявления решения суда об установлении факта смерти, и вместе с ним вам будет выдано извлечение из реестра для получения материальной помощи на захоронение.

«Рекомендуем для решения этого вопроса обращаться за правовой помощью к юристам, поскольку в случае, если заявление об установлении факта смерти будет составлено неправильно или к нему не будут приложены достаточные доказательства, суд просто откажет в его удовлетворении, а вы потеряете время и средства», – резюмировали в адвокатском бюро.

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