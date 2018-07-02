Моби-кемп и палаточный лагерь: Для детей Донетчины создадут новые виды отдыха. Новости

В этом году в Донецкой области кроме обычных центров отдыха и оздоровления детей открываются особые летние учреждения. Впервые в области создадут палаточные и трудовые лагеря, моби-кемп и семейные смены. Об этом рассказала заместитель директора департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой областной военно-гражданской администрации Лилия Золкина.

Так, из областного бюджета выделены средства на создание 6-х палаточных лагерей с содержательным наполнением для скаутов, экологов, археологов, спортсменов и т.д., в которых дети школьного возраста и студенты смогут провести время интересно и полезно.

Кроме того, откроются два лагеря труда и отдыха, где молодежь будет получать трудовые или бытовые навыки, которые пригодятся им в будущей жизни. Также, второй год подряд организуется смена для отдыха детей вместе с родителями. Такая форма популярна среди многодетных семей.

Помимо этого, с июля в селах прифронтовых районов, благодаря помощи международных гуманитарных организаций, заработают передвижные моби-кемпы. В каждом населенном пункте в течение дня детей будут развлекать аниматоры, планируются разнообразные игры, мастер-классы и угощение сладостями.

На Донетчине планируют предоставить возможность отдохнуть и оздоровиться не менее 60% детей. Особое внимание уделяется прифронтовым районам. В этом году 11 тысяч юных жителей из таких населенных пунктов отправятся в оздоровительные центры. Сейчас в них отдыхают уже более тысячи детей.

«В 2018 году планируется открытие 463 детских учреждений оздоровления и отдыха. Из них 435 пришкольных лагерей, 20 загородных учреждений, 6 палаточных и 2 лагеря труда и отдыха», – отметила Лилия Золкина.

По ее словам, желающих отдохнуть в лагере в этом году значительно больше, чем в предыдущие годы. Это свидетельствует о том, что родители не боятся отпускать своих детей.

К примеру, все 20 загородных учреждений уже заполнены в течение всех 4-х смен. И это при том, что из них только 3 коммунальных, остальные – частные. «Частным заведениям детского отдыха труднее работать, потому что подготовка к летнему оздоровительному сезону для детской здравницы стоит около 1 миллиона гривен. В частности, сюда входят тщательные проверки состояния противопожарной безопасности. Тем не менее, все лагеря перед открытием получили акты-разрешения на работу», – добавила Золкина.

Источник: АКМЦ

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