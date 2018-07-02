На железнодорожном вокзале Кременной у мужчины обнаружили взрывчатку. Новости

В Луганской области на железнодорожном вокзале Кременной полицейские обнаружили и изъяли у мужчины взрывчатку. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Как отмечается, на железнодорожном вокзале, во время проверки у 33-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли тротиловую шашку.
Сейчас правоохранители выясняют откуда и для чего мужчине понадобилась взрывчатка. «Изъятое направлено на исследование. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Продолжается следствие.
Фото: отдел коммуникации ГУ НП в Луганской области
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