На железнодорожном вокзале Кременной у мужчины обнаружили взрывчатку. Новости

В Луганской области на железнодорожном вокзале Кременной полицейские обнаружили и изъяли у мужчины взрывчатку. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Как отмечается, на железнодорожном вокзале, во время проверки у 33-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли тротиловую шашку.

Сейчас правоохранители выясняют откуда и для чего мужчине понадобилась взрывчатка. «Изъятое направлено на исследование. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Продолжается следствие.

Фото: отдел коммуникации ГУ НП в Луганской области

Читайте также: