Трагедия: В Лимане на Голубых озерах утонул мужчина. Новости

В городе Лиман (Донецкая обл.) в озере утонул 54-летний мужчина. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Как отмечается, информация о трагедии, которая произошла на городском пляже Голубых озер поступила в службу спасения 1 июля в 8:50. Водолазы подняли погибшего на берег.

«Водолазы Лиманской коммунальной аварийно-спасательной станции № 9 с. Щурово подняли тело утонувшего мужчины 1964 года и передали его сотрудникам Национальной полиции», – говорится в сообщении.

Полиция выясняет причины трагедии.

Читайте также: