Трагедия: В Лимане на Голубых озерах утонул мужчина. Новости

В городе Лиман (Донецкая обл.) в озере утонул 54-летний мужчина. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
Как отмечается, информация о трагедии, которая произошла на городском пляже Голубых озер поступила в службу спасения 1 июля в 8:50. Водолазы подняли погибшего на берег.
«Водолазы Лиманской коммунальной аварийно-спасательной станции № 9 с. Щурово подняли тело утонувшего мужчины 1964 года и передали его сотрудникам Национальной полиции», – говорится в сообщении.
Полиция выясняет причины трагедии.
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