На Донетчине в результате взрыва ранен 14-летний подросток. Новости

На Донетчине в селе Златоустовка (Волновахский р-н) из-за взрыва неустановленного предмета травмирован 14-летний подросток. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«2 июля в 12:05 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета, который произошел примерно в 11:13 на ул. Центральная в с. Златоустовка Волновахского района Донецкой области пострадал ребенок», – говорится в сообщении.

В результате взрыва мальчик 2004 года рождения получил многочисленные ранения и был доставлен в городскую больницу №3 Мариуполя. По предварительному диагнозу врачей, у ребенка множественные огнестрельные ранения брюшной полости.

По информации полиции, 14-летний подросток в момент взрыва находился дома один. Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, а дальше из дома выбежал окровавленный мальчик и попросил о помощи.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские Волновахского отдела полиции. Обстоятельства случившегося, а также, причина взрыва, выясняются.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

Это уже второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за сутки. Ранее сообщалось, что в селе Заря (Константиновский р-н, Донецкая обл.) в результате взрыва боеприпаса травмирован несовершеннолетний ребенок.

Напомним, 1 июля в районе Мариуполя в результате взрыва неизвестного предмета ранен мужчина.

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