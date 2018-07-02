В Бахмуте сотрудник СИЗО снабжал заключенных наркотиками. Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) сотрудник СИЗО занялся поставкой наркотиков для осужденных в следственный изолятор. Его с поличным задержали сотрудники этого же учреждения совместно с полицейскими. Он готовился заступить на смену. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

При проведении осмотра у наркоторговца изъято три пакета порошкообразного вещества белого цвета, внешне похожего на амфетамин, три пакета порошкообразного вещества коричневого цвета, 20 мл медицинский шприц, который был частично заполнен жидкостью коричневого цвета, и 11 пачек различных таблеток.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Решается вопрос о квалификации преступления.