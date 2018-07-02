Ситуация в пунктах пропуска днем 2 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Velliko»: «9:52. Горловка в сторону Украины: без движения. Первые машины, что заехали за блоки стоят без движения с 6 утра. Край очереди за поворот. С 6 утра проехало прям к паспортному машин 30 точно (супер льгота)»;

Анна: «Блокпост Горловка. По состоянию на 10:00 утра. Выезд. 130 легковых авто. 32 автобуса. 120 человек пешеходной очереди»;

«Velliko»: «13:35. Горловка в Украину: те, кто был первые до блоков в 6 утра только зашли на паспортный контроль ДНР. До паспортного очередь 54 машины + между блоками 12».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «9:04. "Каргилл": пеших как на пляже. В Украину»;

Татьяна: «10:10. Курахово: основной блокпост – пусто в обе стороны и авто и пешие»;

Татьяна: «10:20. "Нулевой" украинский в сторону Курахово: 20-30 машин, пешая – очень много, 300+»;

Татьяна: «10:45. "Каргилл" в сторону Украины: 40 авто, пеших два автобуса на проверке и все. В сторону Донецка пусто, сразу на проверку и пешие и авто»;

Наталья: «14:07. В сторону Курахово, на "Каргилле" машин 30-40. Пускают каждые 20-30 минут, за три протяжки мы заехали. Льгота есть, но не много».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «11:47. Еленовка в сторону Мариуполя – до последнего туалета»;

Анастасия: «12:07. В Еленовке в сторону Украины почти до поворота».

КПВВ «Гнутово»:

«Black»: «11:16. В Куликово в сторону Мариуполя машин 30-40, пропускают быстро. В сторону Донецка на всех блокпостах машин практически нет»;

Юлия: «Октябрь в сторону Украины: подъехали в 9:30 прошли в 12:00».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: