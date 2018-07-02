Геращенко назвала фамилии 23 россиян, которых готовы обменять на украинских заложников в России и на Донбассе. Новости

Украина готова обменять 23 граждан России на украинцев, которые находятся в России и на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях. Об этом сегодня, 2 июля, во время согласительного совета заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко озвучила фамилии граждан России, которых Украина готова передать России для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и других украинцев, которые содержатся на временно неподконтрольной части Донбасса.

По ее словам, Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

«Это граждане России, осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы», – сообщила Геращенко.

Она обратилась к компетентным российским органам с призывом «заберите ваших, отдайте украинцев».

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. 28 декабря 2017 года Минсоцполитики подготовило проект постановления о выделении материальной помощи освобожденным 27 декабря из плена заложникам. Министерство предлагало выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн. Кабинет министров Украины поддержал проект Постановления Министерства социальной политики о механизме оказания социальной помощи освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» 31 января 2018 года.

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