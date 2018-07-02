В Украине с июля в первичной медицинской помощи произойдут изменения, – Минздрав. Новости

В июле граждан Украины ожидают изменения в первичной медицинской помощи. Об этом сегодня, 2 июля, на совместном пресс-брифинге рассказали руководители Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), передает пресс-служба ведомства.

Так, начинается финансирование по принципу «деньги ходят за пациентом». К середине июля 161 заведение первичной медицинской помощи – 149 коммунальных и 12 частных – получит первые оплаты от НСЗУ по единому тарифу за предоставление определенного пакета услуг. Это более 1000 амбулаторий в 20 областях и в Киеве. Всего эти учреждения обслуживают более 8 млн человек. «Теперь именно Национальная служба здоровья является финансовым гарантом того, что "деньги следуют за пациентом". Каждый пациент должен знать четкий перечень услуг, которые он получит безвозмездно и за который заплатило государство в лице НСЗУ. Теперь в Украине это происходит как во всем цивилизованном мире, где в центре медицинского обслуживания стоит человек, а не система. Мы отходим от неэффективного советского подхода. Теперь государство – для человека, а не человек – для государства. Именно НСЗУ является проводником к этим изменениям, финансовым партнером новых, прозрачных и честных отношений между пациентом и врачом», – заявил председатель НСЗУ Олег Петренко.

Единый тариф – единый стандарт услуг: 1 июля начал действовать приказ Минздрава №504 от 19 марта 2018 года, который определяет четкий перечень услуг первичной медицинской помощи. Впервые украинцы будут иметь одинаковый стандарт обслуживания и услуги на «первичке», за которые уплачено из их налогов. Неважно, где работает ваш врач: в коммунальной амбулатории, частной клинике или организовал собственную практику как врач-ФЛП.

Учреждения специализированной и высокоспециализированной помощи в 2018 году будут содержаться по медицинской субвенции и работать, как и раньше. В 2019 году в нескольких отдельных областях начнут пилотные проекты по финансированию по тарифам на медицинские услуги в специализированных медицинских учреждениях. В 2020 году учреждения всех уровней медицинской помощи перейдут на финансирование по тарифу с четким перечнем услуг.

Зарплаты медиков – в руках главных врачей: Теперь медучреждения свободны в формировании своей политики оплаты труда. Тарифные сетки и штатные расписания теперь не действуют в автономных медучреждениях. А зарплата – предмет договоренности главного врача и его сотрудников.

Местная власть – полноправный участник изменений в системе здравоохранения. «Большую роль во внедрении изменений в здравоохранении играет местная власть. Громада является собственником коммунальных учреждений и должна обеспечить и компьютеры, и расходные материалы, и оборудование по табелю оснащения для учреждений первички и принять решение об автономизации медучреждений. Все это является обязательным для заключения договора между учреждением и НСЗУ. НСЗУ гарантирует оплату медицинской услуги по рыночным тарифам, а местная власть должна обеспечить физическую доступность к этой услуге – соответствующую инфраструктуру. Задача местной власти – автономизировать все медицинские учреждения до конца 2018 года. Это все равно придется делать, но специальные упрощенные условия действуют только в этом году», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

«Люди, которые обслуживаются в этих медучреждениях, почувствуют существенное улучшение в сервисе. Это запись к врачу по телефону и онлайн; это обязательный забор анализов, которые среди услуг на первичке, на месте; это возможность прийти к врачу в выходные и праздники. Среди дополнительных сервисных требований, которые выдвигает НСЗУ для медучреждений – место для детской коляски, обустройство зоны ожидания, отказ от окошка регистратуры, чтобы общаться с людьми лицом к лицу», – написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Отмечается, что к 2019 году все учреждения первичной медицинской помощи должны перейти на финансирование по принципу «деньги следуют за пациентом» по договорам с НСЗУ.

В Минздраве напомнили, что в апреле началась национальная кампания «Врач для каждой семьи». Как сообщила Ульяна Супрун, более 10 млн украинцев уже заключили договоры с врачами – это каждый четвертый украинец.

Кроме того сообщается, что в системе «Электронное здоровье» зарегистрированы более 22 тыс. врачей первичной медицинской помощи. Все они подписывают декларации с пациентами. Больше всего семейных врачей – более 14 тыс.. Педиатров – более 4 тыс.

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