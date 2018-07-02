В Азовском море искали рыбака, лодку которого унес шторм. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) рыбаки 1 июля ранним утром вышли в море вопреки штормовому предупреждению. Одна из любительских лодок спустя время не вернулась на берег.

Сообщение о пропавшем рыбаке в спасательную аварийно-водолазную станцию поступило 1 июля в 10:13. Морская охрана «Госпогранслужбы» сообщила, что, несмотря на штормовое предупреждение (Юг – 17м/сек), рано утром, в 5:30 из лодочного кооператива в Левобережном районе Мариуполя в Азовское море вышли 2 рыболовные любительские лодки. Позже одна лодка вернулась на берег, вторая – нет.

Специалисты службы были собраны в аварийном порядке и начали поисковую операцию. Заплывшего на любительской лодке рыбака удалось спасти в 11:10.

Источник: MRPL.CITY

Читайте также: