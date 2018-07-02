На Луганщине будут судить «судей ЛНР». Новости

Обвинительные акты в отношении 5 «судей ЛНР», которые находятся на временно неподконтрольной украинским властям части территории Луганщины, направлены в суд. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством осуществлялось досудебное расследование по уголовным производствам в отношении 5 «судей ЛНР» по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (совершение действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти, а также сговора о совершении таких действий лицом, которое является представителем власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации).

«Досудебным расследованием установлено, что 2 судей Луганского окружного административного суда, судья Брянковского городского суда, и судьи Октябрьского и Славяносербского районных судов Луганщины с целью укрепления незаконной власти в настоящее время незаконно осуществляют правосудие от имени самопровозглашенной "ЛНР" и выносят решения, противоречащие принципам Конституции Украины, и другим законодательным актам Украины, тем самым нарушая права людей, проживающих на временно неподконтрольной территории Луганской области», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что поскольку указанные лица находятся на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, они объявлены в розыск и относительно них осуществлена ​​процедура специального предварительного расследования, по результатам которой обвинительные акты направлены в суд.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.109, ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины обвиняемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.