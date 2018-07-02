На Донетчине средняя зарплата впервые превысила 10 тыс. гривен. Новости

На Донетчине в мае 2018 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций достигла 10 166 грн, впервые превысив 10 тыс. грн*. По сравнению с предыдущим месяцем, то есть апрелем, средний уровень оплаты труда увеличился на 1,8%, а по сравнению с маем 2017 года – на 31,3%. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В ведомстве отмечают, что реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в мае этого года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,6%, а по сравнению с маем 2017 года – на 15,5%.

Как подчеркивается, номинальная зарплата в мае 2018 года превышала средний показатель по Украине (8 725 грн) на 16,5%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в мае был в Киеве – 13 286 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 6 775 грн).

По данным статистики, наиболее высокооплачиваемыми в мае 2018 года оказались работники финансовой и страховой деятельности (13 309 грн). Также, от 10 до 13 тыс. грн составила в мае средняя зарплата работников:

металлургического комплекса – 12 375 грн;

сферы государственного управления – 12 328 грн;

торговли – 11 183 грн;

угольной промышленности – 11 124 грн;

транспорта – 10 353 грн;

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10 218 грн.

Меньше, чем в среднем по области, начислено в мае работникам:

машиностроения – 9 534 грн;

занятым на предприятиях по производству химических веществ и химической продукции – 8 713 грн;

работникам пищевой промышленности – 8 633 грн;

строительства – 7 937 грн;

образования – 6 834 грн;

легкой промышленности – 6 662 грн;

сельского хозяйства – 6 545 грн.

Меньше 6 тыс. грн зарабатывали работники здравоохранения и оказания социальной помощи (5 797 грн).

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 3 тыс. 723 грн с 3 тыс. 200 грн. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 тыс. 200 грн уже во втором квартале этого года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

Ранее сообщалось, что, как заявил президент Петр Порошенко, в Украине рост минимальной заработной платы до 4,2 тыс. грн во втором квартале этого года не является пределом.

*Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.

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