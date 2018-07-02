Переговоры Трампа и Путина: что главное в украинском вопросе. Новости

У США есть четкая позиция поддержки суверенитета Украины и непризнания аннексии Крыма, поэтому разговор между американским и российским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 16 июля по Украине от этого и будет отталкиваться. Такое мнение высказала журналистам вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет «Сегодня».

По ее словам, США не раз высказывались в поддержку Украины и ее позиция на сегодняшний день неизменна. «Позиция США по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины в международно признанных границах является устойчивой, она неизменна. Поэтому мы ожидаем, что именно учитывая эту позицию США, разговор, который будет вестись между США и РФ, и будет формироваться. Безусловно, мы с вами в течение уже четырех лет пытаемся именно дипломатическими политическими средствами выйти на решение того, каким образом остановить агрессию России против Украины и каким образом вернуться к тому, чтобы Украина работала в своих международно признанных границах. Поэтому рассчитываем, что, учитывая это, и будет вестись разговор», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон и президент России Владимир Путин остались каждый при своем мнении после обсуждения ситуации в Украине.

Читайте также: