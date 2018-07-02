По многочисленным просьбам: В «ДНР» сократили комендантский час. Новости

В «ДНР» сократили время действия комендантского часа. «Глава ДНР» Александр Захарченко издал «указ», по которому теперь комендантский час установлен с часу ночи и до пяти утра. Об этом сегодня, 2 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Постановляю: Определить действие комендантского часа с 01:00 до 05:00», – говорится в «указе».

Такое решение было принято после многочисленных жалоб в канцелярию Захарченко, пишут дончане в соцсетях.

Артем: «Дождались!!!»;

Наталья: «Теперь бы еще расписание городского транспорта с ним согласовали. А то в 7 вечера с 12/18 уже ничем уехать нереально»;

Алексей: «Интересно, а почему не с 00.00... почему именно с 01.00? Что за странные маневры...»;

Коля: «Это днр, тут ничего разумного ждать не стоит»;

Василий: «Уря, пацаны и девчонки, погнали гулять».

Напомним, что в «ДНР» с 29 июня по 1 июля за нарушение комендантского часа задержали 443 человека, 5 из которых подозреваются в совершении преступлений, 2 человека привлечены к ответственности за «мелкое хулиганство» и 3 – за «злостное неповиновение сотрудникам "полиции"». Стоит отметить, что в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, в период с июня по декабрь 2017 года за нарушение комендантского часа еженедельно на выходных задерживали от 279 до 766 человек.

Ранее сообщалось, что в Донецке несмотря комендантский час с 23:00 до 5:00 продолжают работать ночные клубы, причем на их посетителей действие КЧ часто не распространяется.

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