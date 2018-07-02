Через КПВВ на Донетчине пытались провезти более 6 тыс. долларов и 140 тыс. рублей. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» двое мужчин пытались перевезти через линию разграничения незадекларированные $6,2 тыс. и 140 тыс. российских рублей. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, 2 июля утром пограничники совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил во время проверки на КПВВ, в личных вещах двух граждан Украины обнаружили $6,2 тыс. и 140 тыс. российских рублей. Мужчины пересекали КПВВ пешком с неподконтрольной украинским властям территории.

«Граждане Украины и найденные средства в установленном порядке переданы представителям Нацполиции», – говорится в сообщении пограничной службы.

Фото: Госпогранслужба Украины

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