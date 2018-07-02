Вдоль линии разграничения на Донбассе установлены видеокамеры, – штаб ООС. Новости

На Донбассе вдоль линии соприкосновения установлены средства видеонаблюдения, которые помогают в выявлении фактов незаконного перемещения товаров. Об этом сегодня, 2 июля, рассказал заместитель командующего Объединенных сил полковник Александр Доманский, передает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, действуют совместные мобильные группы из сотрудников Национальной полиции Украины и Государственной фискальной службы Украины.

По его словам, это внедрено во исполнение распоряжения командующего объединенных сил с целью реализации оперативной информации, предотвращения перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения операции Объединенных сил с нарушением требований действующего законодательства. «Таким образом, считаем, что в целом работа по борьбе с незаконным пересечением товаров дала значительные результаты. Задачи должностным лицами объединенных сил определены и реализуются. Однако, для полного завершения реализации поставленных задач, необходимо осуществить еще много системных преобразований, надеемся, вместе с местной властью, общественностью в ближайшее время удастся реализовать», – сказал заместитель командующего объединенных сил.

«В очередной раз заявляем, что главный принцип деятельности объединенных сил – прозрачность, открытость, последовательность, безусловно будет применяться и в решении этой не простой задачи. Командование объединенных сил готово сотрудничать со всеми неравнодушными гражданами, общественными организациями по вопросам, прежде всего, предотвращения и выявления нарушений в сфере незаконного оборота товаров», – отметил Доманский.

Как сообщалось ранее, в течение июня 2018 года выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров на или из временно неподконтрольных территорий.

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