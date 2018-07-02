Шла домой от подружки: На Донетчине изнасилована 14-летняя девушка. Новости

Прокуратура Донецкой области контролирует ход расследования по факту изнасилования несовершеннолетней девочки в Великоновоселковском районе. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.152 (изнасилование несовершеннолетней) УК Украины», – говорится в сообщении.

Установлено, что 30 июня, примерно в 21:30, в одном из сел Великоновоселковского района к 14-летней девушке, которая направлялась домой от своей знакомой, подъехал на велосипеде молодой человек. «Бросив велосипед на землю, злоумышленник схватил девушку руками и, затянув в лесополосу, вступил с ней в половую связь против ее воли. В дальнейшем он приказал ей молчать о том, что с ней произошло, и покинул место преступления. Вернувшись домой, потерпевшая рассказала о пережитом бабушке», – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств указанного события. 25-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении инкриминируемого уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.