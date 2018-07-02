Эффективнее АТО: Что удалось сделать за время ООС на Донбассе. Новости

Несмотря на то, что Операция Объединенных сил (ООС) на Донбассе длится всего два месяца, руководство Украины уже назвало ее эффективной. Так считает президент Украины Петр Порошенко, о чем он сказал на встрече со студентами в июне, пишет «ВВС».

«Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас гораздо эффективнее АТО?», – сказал глава государства.

По его словам, новая операция на Донбассе предоставляет военнослужащим больше прав. «Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе», – заявил Порошенко.

Напомним, что украинские военные в конце июня взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области. «Мы подтверждаем, что поселок Золотое-4 перешло под контроль украинских военных, но подробности расскажем позже», – сказали изданию News Украина в пресс-центре штаба ООС. По информации военных, успешную операцию провели еще до перемирия, которое договорились начать с 1 июля. Украинская сторона утверждает, что при этом Минские соглашения не нарушали.

Это не первое село, которое за время проведения операции Объединенных сил украинские военные берут под контроль. В конце мая штаб сообщил, что ВСУ взяли под контроль поселок Южное на Донбассе. При этом украинская сторона заверила, что не нарушала Минские договоренности.

Между тем, в Донбассе 1 июля должно было начаться так называемое «хлебное перемирие». Трехсторонняя контактная группа в Минске на последней встрече договорились о прекращении огня в связи с началом жатвы.

Однако традиционно перемирие не соблюдается.